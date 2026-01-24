Arquidiócesis de Puebla condena actos vandálicos en la Catedral

La Arquidiócesis de Puebla condenó los actos vandálicos registrados durante la madrugada de este sábado 24 de enero en una de las puertas de la Catedral de Puebla, inmueble considerado patrimonio espiritual, histórico y cultural.

De acuerdo con información preliminar, alrededor de las 02:00 horas, dos individuos ingresaron al atrio de la Catedral tras brincar las rejas del lado del Zócalo y provocaron un incendio en una de las puertas del recinto.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos y Policía, quienes lograron sofocar el fuego y evitar daños mayores. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

La Iglesia Angelopolitana agradeció la pronta intervención de las autoridades estatales para controlar la emergencia y reiteró su llamado a “la paz, la reconciliación y la regeneración del tejido social”.

En un mensaje dirigido a la comunidad, recordó las palabras del Arzobispo durante el pasado Jubileo de la Esperanza, al señalar que “la Puerta Santa es signo de la misericordia de Dios que acoge y perdona”.

Subrayó que cada una de las puertas de la Catedral representa unidad y es profundamente apreciada por las y los poblanos, motivo por el cual merece respeto, cuidado y consideración.

Te recomendamos: