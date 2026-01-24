Entregan equipamiento a CAIC’s de San Pedro Cholula

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, en coordinación con el DIF Municipal, realizó la entrega de equipamiento a los 14 Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC’s) del municipio.

Durante el acto, la Mtra. Lupita Fernández agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y del Sistema DIF Estatal por impulsar acciones que favorecen el desarrollo integral de las niñas y los niños cholultecas.

Por su parte, la presidenta municipal Tonantzin Fernández destacó que su administración mantiene una coordinación permanente con el Gobierno del Estado, lo que ha permitido concretar gestiones en beneficio de la población.

Asimismo, informó que, además del equipamiento entregado por la administración estatal, el Gobierno Municipal realizará acciones de mejora en los CAICs, a través de obra pública y el mejoramiento de las vialidades de acceso.

Cabe mencionar que el equipamiento entregado a los CAIC’s consistió en:

617 mesas escolares

1,210 sillas

35 pizarrones

35 libreros

