Laura Artemisa destaca inversión en seguridad, cultura, deporte y turismo

En conferencia de prensa desde la Ciudad de México encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, informó que, en coordinación con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Puebla se gobierna con cercanía bajo el liderazgo del mandatario para fortalecer el bienestar a través de 4 ejes: Seguridad, Cultura, Turismo y Deporte.

Destacó que el Programa de Obra Comunitaria, ideado por el gobernador Alejandro Armenta, surgió para responder a las necesidades de las comunidades, por lo que en Seguridad se otorgaron mil 500 alarmas vecinales en la capital y zona conurbada como Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula; en este sentido, se robustecieron 32 proyectos con una inversión de 26 millones 060 mil 083 pesos, que garantizan la tranquilidad de la población.

En materia de Cultura, Laura Artemisa García Chávez explicó que a través de 14 proyectos provenientes de los Comités para el Bienestar, con una inversión de 3 millones 360 mil 557, se fortalece la identidad y patrimonio.

En Deporte, se impulsaron 124 proyectos con una inversión de 14 millones 898 mil 463, para impulsar la salud, disciplina, convivencia y espacios donde niños, jóvenes y adultos puedan crecer en comunidad. En Turismo, se desarrollaron 93 proyectos con una inversión de 35 millones 561 mil 382.

Laura Artemisa García indicó que, en total, se presentaron 263 proyectos por casi 80 millones de pesos que refrendan el compromiso del Gobierno del Estado de Puebla, donde la voz ciudadana se coloca en el centro de las decisiones y del bienestar.

