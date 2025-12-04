Texmelucan celebra jornada inclusiva para personas con discapacidad

En el marco del Día Internacional de la Discapacidad, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan y el Sistema Municipal DIF, a través del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), llevaron a cabo la jornada Inclusión en Acción con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad; asimismo, se entregaron 7 sillas de ruedas a personas vulnerables para mejorar su calidad de vida.

En su intervención, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Karla González Martínez, reconoció el esfuerzo y dedicación de quienes trabajan en la rehabilitación de las personas con algún tipo de limitación física y reiteró que en el CRI ofrecen atención integral, profesional, así como un ambiente seguro y de apoyo para ayudar a las personas a recuperar su bienestar y funcionalidad.

Durante su intervención, el presidente municipal, Juan Manuel Alonso Ramírez, señaló que tanto el gobierno como la sociedad deben trabajar conjuntamente para asegurar que cada persona sea valorada por sus habilidades y no definida por sus discapacidades; asimismo, refrendó su compromiso para tener un San Martín más justo, accesible e inclusivo.

En esta jornada se realizaron actividades recreativas para sensibilizar a la población y a los servidores públicos sobre las dificultades diarias que enfrentan las personas con discapacidad, además de promover sus derechos y su plena participación social.

En este evento se contó con la asistencia de la Subsecretaria de Juventud y Deporte en el Estado de Puebla, Alexa Espidio Sánchez; los Regidores, Pedro Guzmán Nani, Silvia Abad Calderón; el Atleta Paralímpico, José Alan Frías Moreno y de la representante de Mundo Imáyina, María José Ochoa Maza; así como funcionarios del Gobierno Municipal.

El compromiso del Gobierno Municipal es impulsar acciones incluyentes para garantizar el bienestar de personas con discapacidad y asegurar un entorno más justo.

