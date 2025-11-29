Explosión de pirotecnia en vivienda de Nuevo León deja 3 muertos

Una explosión en una vivienda con pirotecnia dejó tres muertos y seis heridos en Pesquería, Nuevo León. El siniestro ocurrió por la presunta acumulación ilegal de cohetes. Protección Civil de Nuevo León (PCNL) confirmó el saldo fatal y daños en viviendas.​

Tras reportes de múltiples explosiones, bomberos y PCNL acudieron al domicilio; no obstante, el fuego se propagó rápidamente, afectando alrededor de 21 casas. Los heridos, incluyendo adultos mayores y menores, fueron trasladados en estado grave.​

Los rescatistas hallaron pirotecnia clandestina que provocó una fuga de gas posterior. Asimismo, la onda expansiva dañó estructuras aledañas en la zona metropolitana. PCNL coordinó con bomberos de Apodaca y Monterrey para contener el incendio.

El director Erik Cavazos señaló que el almacenamiento de explosivos está prohibido por ley. Por su parte, el alcalde Francisco Esquivel ofreció albergue en una cancha local a los damnificados. Indicó que se brindará apoyo integral a las familias afectadas.​

“Unidades continúan en trabajos de búsqueda, rescate y sofocación del fuego”, apuntó PCNL en comunicado. Las autoridades investigan el caso como incendio por pirotecnia ilegal. Además, colaboraron la CFE, Gas Natural y Agua y Drenaje.

Los heridos reciben atención en hospitales como el General de Zona 67 en Apodaca. Por su parte, autoridades trabajan en el retiro de escombros y evaluación de daños. El suceso involucró múltiples explosiones iniciales reportadas por vecinos.​

🔴Explosión por pirotecnia en Nuevo León



Al menos 3 personas murieron, entre ellas una menor, y 6 resultaron heridas tras una fuerte explosión en una casa de la colonia Los Olmos, en #Pesquería.



El estallido, provocado por pirotecnia almacenada de forma clandestina, desató un… pic.twitter.com/oJlvA26xqU — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) November 29, 2025

