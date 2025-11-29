EU defiende ataque que mató a dos sobrevivientes en el Caribe

El Departamento de Guerra de Estados Unidos defendió la legalidad de su primer bombardeo contra una lancha de presuntos narcotraficantes en el Caribe. No obstante, atacó nuevamente la embarcación para matar a dos sobrevivientes.

Pete Hegseth, secretario de Guerra, aseveró que las operaciones son legales bajo la ley de EU e internacional. En ellas, las fuerzas han matado a al menos 83 personas al bombardear más de 20 lanchas desde septiembre en el Pacífico y Caribe.​

A inicios de septiembre, se reportó que un primer misil destruyó una embarcación. Tras percatarse de que dos tripulantes se aferraban a restos en el agua, las Fuerzas Armadas ordenaron un segundo ataque para rematarlos, de acuerdo con medios locales.

Te puede interesar: Trump suspenderá migración de países del “tercer mundo”

El comandante a cargo cumplió instrucciones de Hegseth, quien había ordenado “matar a todos” los presentes. En total, murieron 11 personas en esa lancha, el único caso conocido de posible ejecución deliberada contra los sobrevivientes.​

Dicho ataque inició una serie de los mismos contra barcos en el Caribe y Pacífico, en medio de tensiones entre Venezuela y el país norteamericano. No obstante, el 16 de noviembre, trasladó a la región su portaaviones USS Gerald Ford.​

Asimismo, Estados Unidos declaró el pasado lunes como terrorista al “Cartel de los Soles”, vinculado presuntamente al gobernante venezolano Nicolás Maduro. Por su parte, los reportes provienen de los medios Washington Post y CNN.​

As usual, the fake news is delivering more fabricated, inflammatory, and derogatory reporting to discredit our incredible warriors fighting to protect the homeland.



As we’ve said from the beginning, and in every statement, these highly effective strikes are specifically… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 28, 2025

Te recomendamos: