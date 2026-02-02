Residente y visitantes golpean a dos guardias en Lomas de Angelópolis

Dos guardias de seguridad privada fueron brutalmente golpeados por un residente y sus visitantes en el Fraccionamiento La Rayana II de Lomas de Angelópolis; el condominio y afectados han iniciado un proceso penal.

El ataque fue reportado a través de un comunicado oficial por parte del área de Administración y Mesa Directiva del Fraccionamiento La Rayana II el 1 de febrero del 2025.

Según el informe, un habitante del condominio llegó a las tres de la mañana, acompañado de algunos visitantes, momento en que comenzaron a tener un altercado con los guardias de la caseta principal.

En ese momento, los agresores comenzaron a golpear de manera brutal a los dos empleados, a quienes acorralaron y dejaron gravemente heridos.

Además, los señalados ingresaron a la caseta de seguridad y realizaron múltiples destrozos al romper cristales, pantallas, monitores de seguridad, camas y equipo de cómputo.

A través del monitoreo de su personal, la empresa SHIRE tomó conocimiento de lo ocurrido y envió apoyo a sus guardias, sin embargo, los responsables ya habían escapado.

La administración del fraccionamiento y la empresa de seguridad trasladaron de inmediato a un hospital a las víctimas y, posterior a ello, iniciaron una denuncia formal contra los agresores.

