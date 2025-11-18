Acusan a exfuncionarios opositores de financiar marcha de la “generación Z” en Puebla

Diputados de la bancada morenista del Congreso de Puebla aseguraron que ex funcionarios de Cuautlancingo, del exedil panista Filomeno Sarmiento y de la administración municipal Eduardo Rivera Pérez, así como del Ayuntamiento de San Andrés Cholula operaron y financiaron la movilización de la “generación Z” en Puebla para confrontar al gobierno federal y estatal y generar violencia.

En conferencia de prensa, el presidente de la comisión de Seguridad, Andrés Villegas Mendoza, se lanzó contra el “PRIAN”, en referencia al Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

Advirtió que las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias, después de las agresiones registradas a un adulto mayor frente a Casa Aguayo.

“La juventud merece respeto, no ser utilizada como herramienta electoral“, agregó.

#Municipio 🗣️ La diputada local Nay Salvatori aseguró que también participaron panistas de Cuautlancingo en la marcha de la generación Z.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/MvjVAoqOmK — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 17, 2025

Asimismo, defendió a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobierno de Alejandro Armenta Mier al señalar que ambos tienen diálogo abierto con las juventudes.

Indicó que el mandatario estatal actuó conforme al protocolo para garantizar el derecho a manifestarse y evitar confrontaciones.

“Es inaceptable que se quiera responsabilizar a su administración de actos provocados deliberadamente por actores políticos opositores“, declaró.

Por lo anterior, expresaron su respaldo total a la presidenta de México y al gobernador del estado y aseguraron que la estabilidad del país no será vulnerada por campañas de desinformación y de actores políticos que buscan recuperar sus privilegios.

En este sentido, la diputada morenista Nayeli Salvatori Bojalil criticó la asistencia de la diputada Susana Riestra a la movilización y su apoyo en redes sociales, ya que acusó de intervenir en una manifestación que se había declarado como apartidista.

Salvatori Bojalil aseveró que antes de 2018 los diputados “tenían un negociazo” de 30 millones de pesos que repartían a conveniencia.

