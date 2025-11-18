“No estoy contento con México”: Trump, acerca de seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que no está “contento” con México por el combate al narcotráfico y no descarta la posibilidad de autorizar ataques contra cárteles en territorio mexicano.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense respondió afirmativamente cuando se le preguntó si autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas: “Por mí está bien. No digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo“.

Trump aseguró que mantiene conversaciones con el Gobierno de México y que el país “sabe” cuál es su postura. “Pongámoslo así: no estoy contento con México”, declaró el presidente, refiriéndose a las muertes por drogas en Estados Unidos.

.@POTUS: "We have lost hundreds of thousands of people a year… and much of it comes through Mexico. So, let me just put it this way — I am NOT happy with Mexico." pic.twitter.com/MzvJreOuEM — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 17, 2025

El mandatario estadounidense, anteriormente había elogiado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por su cooperación en el combate al narcotráfico.

En la misma conferencia, Trump también se refirió a Venezuela, indicando que no descarta ninguna opción respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano y que está abierto a dialogar con el presidente Nicolás Maduro.

