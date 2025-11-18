EU anuncia el “FIFA Pass” para agilizar visas rumbo al Mundial 2026

La administración del presidente Donald Trump anunció la creación del “FIFA Pass”, un sistema que permitirá a los extranjeros que hayan comprado boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 obtener entrevistas aceleradas para visas de entrada a Estados Unidos.

El anuncio se realizó durante una reunión en la Oficina Oval entre Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El nuevo sistema, denominado “Sistema de Programación de Citas Prioritarias”, estará disponible para quienes hayan adquirido sus entradas a través de los canales oficiales de la FIFA.

El secretario de Estado, Marco Rubio, detalló que la administración ha desplegado más de 400 oficiales consulares adicionales a nivel mundial para manejar la demanda de visas. Bajo este nuevo mecanismo, los portadores del “FIFA Pass” recibirán prioridad en la agenda de entrevistas, aunque deberán cumplir con los mismos requisitos y verificaciones de seguridad que cualquier otro solicitante.

🇺🇸⚽️ | Trump y el presidente de la FIFA anuncian el "FIFA PASS", que permitirá a los poseedores de entradas para la Copa del Mundo solicitar visas estadounidenses por la vía rápida para asistir a "la Copa del Mundo más grande e inclusiva de la historia".

pic.twitter.com/GKgxPkNBQr — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 17, 2025

“Vamos a hacer la misma verificación que cualquier otra persona recibiría. La única diferencia aquí es que los estamos moviendo hacia adelante en la fila“, explicó Rubio.

Durante la reunión, Trump se refirió a la seguridad del evento, y sugirió la posibilidad de reubicar partidos si existen “indicios de problemas” de seguridad. Por su parte, Infantino enfatizó que “la seguridad es la prioridad número uno para una Copa del Mundo exitosa”, sin comprometerse a cambios en la sede.

El Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, contará con 104 partidos en total. El sorteo oficial del torneo está programado para el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington.

Te recomendamos: