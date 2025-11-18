Promueven la transformación digital del Congreso de Puebla

Con el objetivo de modernizar y acercar el Poder Legislativo a la ciudadanía, la diputada Ana Laura Gómez Ramírez anunció el inicio de un proyecto estratégico para implementar la transformación digital al interior del Congreso del Estado.

La legisladora y presidenta del Comité de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad de la LXII Legislatura, mencionó que la iniciativa busca integrar las mejores tecnologías para garantizar una mayor cercanía con la ciudadanía.

Para este propósito, la diputada Ana Laura Gómez sostuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de Transformación Digital del Gobierno del Estado, Héctor Guillermo Silva Galindo, y el equipo de Tecnologías de la Información del Poder Legislativo, para iniciar con la planeación del proyecto.

“Estamos aquí para iniciar la transformación digital del Congreso del Estado, buscando cómo acercar las mejores tecnologías para estar más cerca de la ciudadanía cada día. La innovación y la tecnología son herramientas fundamentales para un mejor desempeño legislativo”, declaró la diputada Ana Laura Gómez.

El proyecto se centra en objetivos de desarrollo digital, tanto en la operación interna del Congreso del Estado como en los beneficios a la ciudadanía, a través de:

La mejora de la eficiencia administrativa, que permitirá optimizar los procesos internos para un trabajo más ágil y productivo. La reducción y eficiencia de los trámites, con la finalidad de simplificar y agilizar los procedimientos que realizan los ciudadanos.

Y evitar la burocracia, eliminando obstáculos y pasos innecesarios mediante la digitalización.

La diputada reiteró su compromiso con la modernización del Congreso, asegurando que la implementación de estas tecnologías es un paso esencial para construir un Poder Legislativo más transparente, eficiente y al servicio de la gente.

Te recomendamos: