Feria de Texmelucan cierra con saldo blanco tras 10 días de celebración

Miles de asistentes abarrotaron el recinto ferial durante los 10 días de celebración de la Feria de San Martín Texmelucan 2025, para disfrutar en familia de las presentaciones de artistas de talla internacional; este domingo 16 de noviembre el cierre de la feria recibió a miles de visitantes que acudieron a disfrutar de la presentación del grupo Kumbia Kings.

El Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, agradeció la participación de los asistentes quienes contribuyeron para que esta feria se llevara a cabo en orden dejando un saldo blanco, con la intervención de elementos de Seguridad Pública del Estado, de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Defensa Nacional, en apoyo al personal de seguridad pública municipal.

La Feria San Martín Texmelucan 2025 fue posible gracias al esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal y la empresa Herca lograron colocarla como una de las ferias más importantes de la región.

Con el objetivo de preservar las tradiciones texmeluquenses en este espacio, se incluyó la zona gastronómica, comercial y artesanal en la que vendedores locales pudieron ofertar sus productos y de este modo impulsar la economía del municipio, a través de la zona de juegos mecánicos los pequeños disfrutaron de acceso libre a 10 atracciones de la feria.

Las y los texmeluquenses disfrutaron de esta celebración de manera emotiva y con orgullo preservando las tradiciones, finalmente, el éxito en esta feria motiva a que la próxima edición 2026 sea un espacio de sana convivencia y diversión para las familias, igualando el éxito obtenido este año.

