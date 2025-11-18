Mujer muere tras ser baleada por su pareja en Tecolco

Una mujer de 29 años falleció después de haber sido baleada en la cabeza presuntamente por su pareja sentimental en la comunidad de San Antonio Tecolco. El caso, inicialmente investigado como tentativa de feminicidio, ha sido reclasificado como feminicidio.

El violento ataque ocurrió el 7 de noviembre dentro del domicilio de la víctima. De acuerdo con testigos, durante una discusión, el agresor disparó en repetidas ocasiones contra la mujer, impactándola al menos dos veces en la cabeza.

Te puede interesar: Asesinan a comerciante de pollos en la Central de Abasto

Tras el hecho, el presunto responsable huyó del lugar. La víctima fue trasladada con vida al Hospital General de Tecamachalco, donde permaneció durante diez días en estado crítico, hasta que sucumbió a la gravedad de sus heridas.

Como consecuencia de este feminicidio, dos menores de edad han quedado en la orfandad. Las autoridades continúan con la búsqueda del principal sospechoso, la expareja sentimental de la fallecida, para que enfrente a la justicia.

Editor: César A. García

Te recomendamos: