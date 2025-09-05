Familiares exigen apoyo en búsqueda de desaparecidos en Amozoc

La mañana de este viernes, familiares de una decena de hombres desaparecidos en el municipio de Amozoc realizaron una manifestación pacífica frente a la presidencia municipal para exigir el apoyo de las autoridades en la agilización de las labores de búsqueda.

Con pancartas que mostraban las imágenes de los desaparecidos y consignas, los familiares mantienen la esperanza de que los hombres, quienes dejaron hijos y familiares, aparezcan pronto. Entre los desaparecidos están Gilberto, Emmanuel y Alfredo.

Los parientes de Alfredo relataron que él salió de manera inesperada, mencionando que acudiría a la feria del municipio, pero desde entonces no se sabe nada de él; ya han pasado veinte días sin noticias.

El presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa, tuvo un acercamiento con los familiares y dispuso la colocación de una lona y sillas en la explanada del zócalo para la espera del personal de la Comisión de Búsqueda de Personas, que ya dialoga con los familiares.

Los familiares esperan que pronto se dé con el paradero de los desaparecidos y se termine el sufrimiento de estas once familias.

