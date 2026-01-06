Reyes Magos parten rosca con 600 niñas y niños en Zacatlán

Los Reyes Magos llegaron a Zacatlán para convivir con las niñas y los niños del municipio. El 5 de enero, en el Palacio Municipal 600 menores se tomaron fotografías con Melchor, Gaspar y Baltazar.

El Día de Reyes se vivió con mucha magia y alegría en este pueblo mágico, ya que el Ayuntamiento encabezado por Bety Sánchez, organizó un gran festejo para las y los pequeñitos de la casa.

Pintacaritas, un tren, los Reyes Magos, rosca y chocolate, fue de todo lo que disfrutaron las niñas y los niños.

Todos se llevaron un regalo y una foto con los Reyes Magos, además de que disfrutaron de los 42 metros de rosca que fue elaborada por la Asociación Pan de Zacatlán A.C.

Las y los niños se fueron muy felices a sus casas, con la alegría y la magia de Melchor, Gaspar y Baltazar.

