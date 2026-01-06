Choque de autobuses provoca cierre en la Equimita–Cuetzalan

Un choque entre dos autobuses se registró en la carretera Equimita–Cuetzalan, en el municipio de Cuetzalan, dejando únicamente daños materiales y el cierre temporal de la vialidad.

El incidente ocurrió a la altura del paraje conocido como Gruta Aventura, en una zona de curvas pronunciadas. Reportes preliminares de las autoridades indican que ambos vehículos no mantuvieron la distancia adecuada, lo que derivó en la colisión.

La colisión provocó la reducción de la velocidad del tránsito y largas filas de automóviles varados en ambos sentidos. Cuerpos de seguridad y autoridades locales se encuentran en el lugar para atender la emergencia y restablecer el flujo vehicular.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas de gravedad ni pérdidas humanas.

