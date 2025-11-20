Zacatlán conmemora 115 aniversario de la Revolución Mexicana 

Una gran fiesta cívica se vivió este 20 de noviembre en Zacatlán, para conmemorar el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, donde también se honró la memoria de los héroes zacatecos como Luis Cabrera Lobato.

Durante la ceremonia de conmemoración de la Revolución Mexicana, a cargo de la Escuela Secundaria Anexa Normal Oficial “Lic. Benito Juárez García”, el contralor del municipio, Edgar García Herrera mencionó ayer los ideales de este movimiento siguen vigentes, pues los cimientos de la sociedad deben ser la justicia social, la igualdad y el respeto a los derechos humanos.

Posteriormente los estudiantes de esta secundaria, hicieron una representación, sobre la participación de Zacatlán en la Revolución Mexicana y las batallas que se libraron en el territorio del municipio.

Después, la presidenta municipal, Bety Sánchez junto con el Cabildo, directoras y directores, así como docentes, se trasladaron de la explanada del zócalo a la calle Nicolás Bravo, para presenciar el desfile cívico.

Aquí reunió la alegoría, las tablas rítmicas, la música y los ejercicios. En total, participaron 375 docentes, 2 mil 820 alumnos, 85 padres de familia, 20 integrantes de la Asociación de Charros de Zacatlán, 23 contingentes y 16 carros con sonido.

Las y los niños de las distintas primarias, se llevaron los aplausos de la gente que asistió, ya que desfilaron con mucha energía, alegría y orgullo de ser zacatecos.

