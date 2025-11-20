Cabildo de Puebla avala actualización de sanción por invadir ciclovías

Durante el desarrollo de la décimo cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo que fue encabezada por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, se avalaron diversos puntos a favor de la ciudadanía, y para un mejor desarrollo del Ayuntamiento de Puebla.

Como parte del orden del día y los integrantes de este órgano colegiado aprobaron por mayoría la reforma al numeral 28 del “Tabulador de Infracciones y Sanciones” del Capítulo 10 “Tránsito Municipal, Movilidad y Seguridad Vial” del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla a fin de modificar la sanción por transitar o invadir ciclovía o ciclocarril.

Las y los regidores avalaron por mayoría de votos el dictamen con la información financiera del Ayuntamiento de Puebla correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de octubre de 2025 e integrada por información contable, presupuestaria y programática relativa al mes de octubre del Ejercicio Fiscal 2025.

En un punto por separado, el Cabildo aprobó por unanimidad las solicitudes de jubilación a favor de 16 trabajadoras y siete trabajadores, así como cuatro solicitudes de pago por extinción de jubilación; y 10 solicitudes de pago de extinción de pensión a favor de diversas personas beneficiarias de extrabajadoras y extrabajadores del Ayuntamiento de Puebla.

Por otro lado, fue aprobada por unanimidad la Convocatoria para la selección de las personas representantes de la sociedad civil para pertenecer al Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Municipio de Puebla, misma que presentaron las y los regidores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables.

A propuesta de las y los integrantes de la Comisión de Igualdad Sustantiva de Género y Diversidad Sexual fue aprobador por unanimidad el cambio de la denominación de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género a Secretaría de las Mujeres y se modificó su estructura orgánica.

Como parte del orden del día, fue avalada por mayoría la modificación de la estructura orgánica de la Secretaría del Ayuntamiento para la Administración 2024-2027, a propuesta de la Comisión de Gobernación; y por unanimidad la modificación de la estructura orgánica de la Sindicatura Municipal.

En otro punto del orden del día, las y los regidores avalaron en Punto de Acuerdo para instruir a la Secretaría de Servicios Públicos, dar mantenimiento o retirar juegos infantiles y gimnasios al aire libre que se encuentren en malas condiciones instalados en parques y jardines dentro del Municipio de Puebla.

Además, se presentó el informe mediante el cual se comunica Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura respecto al nombramiento de juez de paz de la Junta Auxiliar de la Resurrección.

Asimismo, avalaron las actas de Cabildo correspondientes a los días 10, 15 y 16 de octubre de 2025. Además, se presentaron los informes de la Noticia Administrativa y Estadística de la Administración Pública Municipal, del 1 al 31 de octubre de 2025, y del Informe Consolidado que presentó la Secretaría del Ayuntamiento, mediante el cual se da cuenta de diversos cumplimientos a resoluciones del Municipio de Puebla.

