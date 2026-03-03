DIF Puebla Capital presenta acciones contra violencia de género

En el marco del 8M, el DIF Puebla Capital presentó en sesión ordinaria de la Comisión de Regidores de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, un informe sobre las acciones que impulsa en materia de prevención y atención a la violencia de género y grupos prioritarios. La exposición estuvo a cargo de la Dirección de Protección de Derechos, que detalló los servicios, programas y estrategias que actualmente se implementan para fortalecer la atención integral con perspectiva de derechos humanos.

Durante su intervención, Estefanía Lazcano Álvarez destacó que la Dirección de Protección de Derechos es de nueva creación, lo que ha permitido robustecer la especialización operativa de las distintas áreas enfocadas en la prevención y atención directa. Señaló que el trabajo se desarrolla bajo un enfoque de derechos humanos, con especial énfasis en la protección de las infancias y las mujeres, garantizando una atención profesional, cercana y oportuna.

Entre las acciones relevantes se encuentran la operación del Dormitorio Municipal, que en promedio atiende entre 40 y 45 personas diariamente, así como el Centro de Día, que actualmente alfabetiza a 43 menores de edad de nivel primaria y secundaria, y tiene capacidad para 60. También recordó que desde esta dirección se brinda el servicio de asistencia y protección de adolescentes en conflicto con la ley, así como los servicios de atención a la violencia de género, como es el programa de Puerta Violeta.

Estas iniciativas tienen como objetivo salvaguardar los derechos de los grupos prioritarios mediante acciones integrales que incluyen la atención a reportes ciudadanos, acompañamiento especializado y estrategias preventivas como la difusión y promoción de los derechos humanos. Al respecto, las regidoras reconocieron el trabajo que desarrolla el DIF Puebla Capital todos los días, a favor de las familias poblanas.

