Revelan playera y medalla del Medio Maratón Equinoccio 2026

La presidenta municipal Lupita Cuautle encabezó la presentación oficial de la playera y la medalla conmemorativa del Medio Maratón San Andrés Cholula, Equinoccio 2026, una justa deportiva que proyecta al municipio como sede de eventos de escala internacional.

Durante su mensaje, la munícipe invitó a corredoras, corredores y visitantes a vivir San Andrés Cholula desde el corazón: a disfrutar del entorno emblemático que ofrece la Gran Pirámide de Cholula, recorrer el Pueblo Mágico, admirar el Santuario de Los Remedios y descubrir cada uno de los espacios, tradiciones, gastronomía y hospitalidad, a través de una experiencia deportiva pensada para toda la familia.

Asimismo, explicó que la playera oficial fue diseñada con elementos culturales y colores vibrantes que reflejan la identidad del municipio.

Por su parte, la secretaria del Bienestar, Nohemí Azcatl Cortés, informó que para esta segunda edición se espera una participación estimada de más de 3 mil corredores provenientes de distintos estados del país. Detalló que las distancias contempladas serán de 3, 5, 10 y 21 kilómetros, con salida en el Deportivo Quetzalcóatl, el próximo domingo 22 de marzo, a las 6:30 a.m.

Explicó que la playera, junto con el buff y el morral, formarán parte del kit que recibirá cada participante. Todas y todos quienes crucen la meta con número oficial obtendrán una medalla conmemorativa como símbolo de su esfuerzo y logro.

