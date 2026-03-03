Presentan trofeo de la Copa del Mundo en “La Mañanera del Pueblo”

Este martes 3 de marzo, a exactamente 100 días del inicio de la justa mundialista, el trofeo original de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA fue presentado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. El evento formó parte de la gira oficial que recorre las naciones sede del torneo.

Al acto asistieron representantes de las organizaciones involucradas, entre ellos Bruno Pietracci, presidente de la Unidad Operativa de América Latina de Coca-Cola; la leyenda brasileña Bebeto; y Louis Balat, presidente de la compañía en México. Este último fue el encargado de entregar formalmente 25 boletos destinados al “Mundial Social“.

Debido a los estrictos protocolos que rodean al galardón, solo los campeones del mundo y los jefes de Estado de los países anfitriones tienen permitido tocarlo. En esta ocasión, el encargado de manipular la presea fue el campeón del mundo con Brasil en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Te puede interesar: Finalíssima queda a la deriva por crisis en Medio Oriente

Tanto el exfutbolista como la jefa del Ejecutivo posaron sosteniendo el trofeo. El astro brasileño no dejó pasar la oportunidad de besar la copa y realizar su mítica celebración de “arrullo“, mientras que la mandataria se sumó al festejo alzando el trofeo, emulando el gesto de los capitanes que han tenido el privilegio de ganarlo.

Finalmente, se hizo entrega de un presente enviado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, consistente en una bufanda conmemorativa y una réplica en miniatura del trofeo. Claudia Sheinbaum agradeció el detalle y propuso que dicha pieza sea exhibida en un espacio público, sugiriendo como primera opción el Museo de Yancuic en Iztapalapa, Ciudad de México.

Editor: José Francisco Escobar

Te recomendamos: