Lupita Cuautle destaca avances y estrategias a favor de las mujeres

En el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de las Mujeres, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó la ceremonia cívica correspondiente al mes de marzo, en la que se rindieron honores al lábaro patrio y se realizó un acto conmemorativo para reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, los derechos humanos y la erradicación de la violencia.

Durante su mensaje, la edil subrayó que el Gobierno Municipal impulsa acciones, programas y políticas públicas orientadas a reducir las brechas de desigualdad y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, fortaleciendo su bienestar, protección y desarrollo integral.

Destacó que la atención a la violencia de género es una responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad, lo que ha permitido contar con diagnósticos más precisos y, a partir de ello, implementar estrategias de prevención, atención y acompañamiento. Entre estas acciones mencionó la Estrategia Puerta Violeta, Casa Violeta, las capacitaciones para el emprendimiento y el programa Mujeres Construyendo Resultados, que otorga apoyos económicos y formación continua.

El Gobierno Municipal de San Andrés Cholula consolida así una política integral para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, mediante acciones coordinadas y permanentes que contribuyen a la construcción de un municipio más seguro e incluyente.

