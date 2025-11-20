Texmelucan realiza desfile revolucionario con 24 mil asistentes

Con la participación de 12 mil personas que integraron 35 contingentes conformados por autoridades municipales, instituciones educativas y asociaciones de San Martín Texmelucan, se llevó a cabo el tradicional desfile en conmemoración al CXV Aniversario de la Revolución Mexicana.

Durante la ceremonia cívica previa al desfile, el Presidente Municipal, Juan Manuel Alonso Ramírez, mencionó que es importante reflexionar sobre la construcción del país y recordó la importancia de luchar por la justicia, la igualdad y la libertad.

El desfile fue encabezado por el primer contingente conformado por el Presidente Municipal, Juan Manuel Alonso, acompañado de la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, Karla González Martínez, Regidores, la Síndica Municipal y autoridades municipales.

En el desfile conmemorativo participaron maestros, alumnos, integrantes de asociaciones, así como, autoridades municipales y se estima la asistencia de más de 24 mil texmeluquenses.

Cabe señalar que el tradicional desfile se desarrolló en orden y prevaleció la paz social, teniendo saldo blanco.

