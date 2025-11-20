Se correrá Medio Maratón en beneficio de alimentación de niños y abuelitos

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y Bachoco sede Puebla invitan a las y los poblanos a participar en la tercera edición del Medio Maratón Bachoco, que forma parte de la onceava edición a nivel nacional. Este evento impulsa la alimentación de niñas, niños y personas adultas mayores de las casas de asistencia de la dependencia.

La presidenta del Patronato, Ceci Arellano, destacó que al sumarse a esta causa no solo se fortalece la salud y la solidaridad de las y los participantes, si no también ayudan a proporcionar alimento, esperanza y mejores oportunidades para quienes más lo necesitan. Abundó que actualmente el SEDIF a través de las casas de: la Niñez, del Adolescente, Albergue Psiquiátrico Infantil, Cuneros, Casa de Ángeles, Albergue Vida Digna y Casa del Abue, ofrece cientos de comidas diarias, por lo que gracias a la actividad se continuará con esta labor.

De igual forma, el SEDIF destacó que cada inscripción generará un impacto directo, ya que Bachoco donará un kilo de pollo por corredor, mientras que todo lo recaudado se dirigirá a los comedores del organismo, lo cual, refuerza el compromiso social de la empresa y el trabajo coordinado con el sector público, quienes desde hace años suman esfuerzos mediante la donación periódica para mejorar la nutrición de los albergados.

El Medio Maratón se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre e iniciará a las 7:00 de la mañana, con salida y meta en Plaza La Victoria, Los Fuertes. El cierre de vialidades comenzará a las 5:30 de la mañana. Además, habrá actividades para todas las edades y niveles de condición física: Caminata familiar: 3 km; Carreras: 5 km, 10 km y 21 km; Carrera especial de 5 km para personas en sillas de ruedas y pueden participar con mascotas en cualquier distancia.

Los paquetes de participación tendrán un costo de 420 pesos para las distancias de 3, 5 y 10 km, y 470 pesos para el medio maratón, éstos incluyen: bolsa especial, gorra, playera y un obsequio sorpresa. Para quienes participen con mascotas, habrá un paquete de 140 pesos, con playera, medalla, huesito con bolsas de recolección, plato y productos del patrocinador CAMPI.

Las personas interesadas pueden inscribirse en: Bachoco Super Tienda La Vista, Atlixcáyotl 4504; Bachoco La Paz, Av. Rosendo Márquez 4114; Bachoco Pilares, 24 Sur 4329; Bachoco Plaza San Pedro, Boulevard Norte 2207 y también está disponible el registro en www.marcate.com.mx.

