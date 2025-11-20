Bad Bunny inicia su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” en República Dominicana

Este viernes el cantante puertorriqueño Bad Bunny, que recientemente arrasó en los Latin Grammys, dará inicio a la gira internacional de su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, en el que se presentará en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, en República Dominicana.

Benito Antonio Martínez Ocasio (su nombre real) ha logrado impactar en casi todas las partes del planeta con sus canciones en español. El último día de su residencia fue la prueba de ello, luego de que ese concierto se transmitiera en plataformas digitales para todo el mundo.

Tras el éxito que han logrado canciones como BAILE INoLVIDABLE, DtMF o EoO, arrasó en la premiación de los Latin Grammys, llevándose 5 galardones en las categorías de mejor canción urbana, mejor fusión/interpretación urbana, mejor interpretación de reggaetón y mejor álbum de música urbana.

Así, con todo el apoyo de millones de seguidores y la inercia de lo que provoca su música, este viernes 21 de noviembre abrirá la serie de presentaciones internacionales en República Dominicana, acompañado de la banda boricua Chuwi, quienes se encargarán de abrir en cada uno de los conciertos.

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” consistirá en la visita de 19 países en cuatro de los cinco continentes, con 57 funciones en total, y serán de 2025 hasta julio de 2026.

Un país que más llamó la atención por no estar en la lista fue Estados Unidos, quien también representa gran porcentaje de personas que escuchan a Bad Bunny. ¿La razón? El mismo cantante expuso que lo hizo por el temor a las posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).

No obstante, él será el encargado de realizar el show de medio tiempo del tan icónico Super Bowl, el domingo 8 de febrero de 2026. De esta manera podrá acercarse a un público en el que por el contexto social también hay mucha presencia latinoamericana.

Entre las ciudades que más recitales albergarán, serán Madrid con 10, CDMX con 8 y Medellín/Santiago de Chile con 3.

Según Billboard, Benito impuso un récord de venta de boletos para un artista latino con más de 2.6 millones de entradas, todo en menos de una semana.

Por ello, cada una de las presentaciones promete estar cargada de mucha emoción y sabor latino, por lo que este viernes en punto de las 8 de la noche, también regresará la “casita”. Un lugar que alude a un domicilio de Puerto Rico y que fue la protagonista durante la “residencia”, y que en esta ocasión también será parte importante para que el mundo pueda disfrutar de la música de Bad Bunny.

