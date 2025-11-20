Miss Noruega genera polémica y sorpresa con traje de salmón

La representante de Noruega, Leonora Lysglimt-Rodland, causó controversia durante el desfile de trajes típicos de Miss Universo 2025 al presentar un atuendo de salmón, uno de los símbolos gastronómicos y culturales más importantes de su país.

El diseño, presentado este miércoles en Tailandia, consistió en un vestuario que simulaba la forma del pez con texturas que imitaban escamas, botines plateados y detalles en tonos que emulaban el color característico del salmón al abrirse.

No obstante, la presentación contrastó notablemente con otros trajes ampliamente aplaudidos como el de Fátima Bosch, quien cautivó al público con un diseño inspirado en Xochiquétzal, diosa mexica de la belleza, las flores y la creatividad.

La polémica se desató inmediatamente en redes sociales, donde usuarios de X calificaron el atuendo noruego como “arriesgado“, “desafortunado” e incluso “cómico“, generando una oleada de memes y comentarios críticos.

El traje de salmón se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, dividiendo opiniones entre quienes lo consideraron una representación fiel de la cultura noruega y quienes lo vieron como una elección estética cuestionable.

