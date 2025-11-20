MC impulsa reformas contra abuso sexual infantil en Puebla

La representación legislativa de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado impulsa un paquete de reformas para crear protocolos de prevención y atención a casos de abuso sexual infantil en Puebla.

La diputada, Fedrha Suriano Corrales, presentó la propuesta para reformar distintas leyes locales, con la finalidad de que el Estado y los 217 Ayuntamientos estén obligados a implementar políticas públicas en la materia.

Este jueves durante sesión ordinaria, expuso que 9 de cada 10 casos de abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes ocurre al interior de sus hogares, por lo cual, las agresiones provienen de familiares.

La legisladora de MC apuntó que Puebla se ubica en el cuarto lugar nacional en incidencia de abuso sexual infantil, mientras que México es, a nivel global, el país con mayor incidencia.

Tal vez te interese: Conflictos Morena-PAN no afectarían armonía legislativa: Pável Gaspar

#Puebla 🗣️ La diputada local de MC, @FedrhaSuriano, presentará una iniciativa ante el @CongresoPue para crear la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes, para investigar y sancionar con mayor severidad el abuso sexual infantil.



La legisladora precisó… pic.twitter.com/NUXcu01k38 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 20, 2025

Además, precisó que por dicho delito aumentaron en 28.6 por ciento, ya que la Fiscalía General del Estado (FGE) registró 464 casos en 2020 y 597 en 2023.

Bajo dicho escenario, su iniciativa propone, en un primer rubro, la creación de una Fiscalía Especializada de Delitos en contra Niñas, Niños y Adolescentes.

Además, se establece que las autoridades estatales y municipales estarán obligadas a otorgar capacitación a los servidores públicos que tengan contacto directo con niñas, niños o adolescentes.

También tendrán que, notificar de forma inmediata a las instancias correspondientes, los casos se abuso de los que tengan conocimiento.

A la par, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal emitirá protocolos de actuación que sean necesarios para el cumplimiento.

Las Niñas y los Niños, ¡NO se tocan!



Hoy en el H. @CongresoPue, presenté la iniciativa para crear la Fiscalía Especializada de Delitos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes.



Lo anterior, con la finalidad de que en Puebla, nuestras niñas, niños y adolescentesgocen de… pic.twitter.com/6qL8AElAnZ — Fedrha Suriano Corrales (@FedrhaSuriano) November 20, 2025

Entre los protocolos que se emitan, deberán comprender la detección de accidentes, la prevención y atención de la violencia sexual que se genere en el entorno escolar, familiar.

A su vez, determinarán los mecanismos para la mediación y resolución pacífica de controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa.

La iniciativa de Suriano Corrales fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posible aprobación.

Editor: Renato León

Te recomendamos: