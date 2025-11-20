Sheinbaum encabeza desfile por 115 años de la Revolución Mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este jueves el Desfile Cívico Militar Conmemorativo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, donde afirmó que la Cuarta Transformación “está fuerte” debido a la honestidad, resultados y “amor al pueblo”, rechazando categóricamente los llamados a la violencia y la intervención extranjera.

Durante la ceremonia en el Zócalo capitalino, la mandataria subrayó que “el pueblo dice nunca más al racismo, al clasismo y a la discriminación“, enfatizando que México avanza por “la senda de la honestidad, de la paz, de la democracia y de la justicia” con un poder que se utiliza para servir y no para someter.

Sheinbaum estableció un paralelismo histórico al recordar que Francisco I. Madero y los hermanos Flores Magón se enfrentaron a un México porfirista con explotación y racismo, similar al periodo neoliberal que significó “36 años de pobreza, desigualdad, corrupción y privilegios para unos cuantos”.

No obstante, destacó que mientras las tres transformaciones anteriores –Independencia, Reforma y Revolución– fueron armadas, la Cuarta Transformación iniciada en 2018 es “pacífica y decidida mayoritariamente por el pueblo de México“, reivindicando justicia, libertad, democracia y Prosperidad Compartida.

La ceremonia contó con la participación de 2 mil 759 integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 19 deportistas, 100 charros, 44 civiles, 62 niños, 34 vehículos terrestres, 503 caballos y 23 aeronaves, según el reporte del general Juan José Gómez Ruiz, comandante de la IV Región Militar.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas con México y destacó que la Revolución Mexicana no solo es el origen del Ejército, sino “la base de la historia del país, de la identidad y pilar de la mexicanidad”.

115 Aniversario de la Revolución Mexicana. Ciudad de México https://t.co/51cSVs2Vpp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 20, 2025

