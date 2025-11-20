Puebla conmemora 115 aniversario de la Revolución Mexicana

Durante la ceremonia conmemorativa por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, la secretaria de Bienestar de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, afirmó que desde la entidad “se alza la voz en defensa” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Como oradora oficial del acto cívico, que fue encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, la funcionaria subrayó que la Revolución representó “el despertar de una nación” que luchó por sus derechos y su dignidad y consideró que los gobiernos de la Cuarta Transformación mantienen vivos los ideales del movimiento revolucionario.

Recordó que fueron los hermanos Serdán quienes encendieron la chispa revolucionaria el 18 de noviembre de 1910, hecho que —dijo— demuestra que en Puebla “somos valientes, profundamente justos y solidarios”.

García Chávez sostuvo que, a 115 años de aquella gesta, los principios de justicia social, igualdad y soberanía popular siguen vigentes en los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta Mier.

Desde #Puebla alzamos la voz en defensa de nuestra primera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, porque defenderla a ella es defender nuestra nación, aseveró la secretaria de Bienestar estatal @artemisa_laura, al resaltar que la "4t" sigue los ideales que impulsaron la… pic.twitter.com/WERpPkZNGm — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 20, 2025

Enfatizó que el movimiento revolucionario dio origen a un sentido nacionalista que impulsó la unidad para lograr el desarrollo del país.

En ese contexto, expresó que en Puebla se respalda a la mandataria federal, pues “defenderla es defender a la nación, la soberanía, la identidad y la cultura”, al considerar que su administración representa la voluntad de millones de mexicanos.

La secretaria señaló que durante décadas se intentó acostumbrar a las mujeres a guardar silencio ante los gritos y la violencia, pero “en lugar de callarnos, nos hicimos más fuertes”.

Asimismo, aseguró que las y los mexicanos acompañarán a la presidenta frente a los discursos de odio, los embates externos y las acciones de grupos “que no entienden que sus abusos y excesos ya no tienen cabida en México”.

“Que suene fuerte y que quede claro: estamos con nuestra presidenta porque nos representa, porque enarbola los principios que impulsaron la Revolución (…) nos inspira con su ejemplo a continuar esa lucha desde las ideas, la diplomacia firme, la acción coordinada y la unidad nacional”, sostuvo.

Finalmente, destacó que para la administración estatal “la Revolución no es pasado, es presente y es futuro”, y subrayó que, frente a cualquier confrontación, “en vez de sembrar guerra, debe haber vida y paz”.

Posterior a la ceremonia, se realizó el desfile cívico-militar en el que participaron 3 mil 400 estudiantes de 14 instituciones educativas, además de una bandera monumental, nueve banderas nacionales, oficiales del ejército y la Guardia Nacional, 10 binomios canófilos, 12 vehículos blindados, 22 vehículos administrativos y 2 ambulancias.

Inicia el desfile cívico-militar conmemorativo al aniversario 115 de la Revolución Mexicana, recorrerá Avenida Reforma y Bulevar 5 de Mayo, hasta la 25 Oriente.



@Ale_Olivera_ pic.twitter.com/uKWQRRQTKJ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 20, 2025

