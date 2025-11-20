Un muerto y dos lesionados tras ataque armado en Tehuitzingo

Un ataque armado la tarde de este miércolesen el municipio de Tehuitzingo dejó un saldo de un muerto y dos heridos. Se presume que este acto fue resultado de un ataque directo o ajuste de cuentas.

De acuerdo con los reportes, la víctima mortal se encontraba en su camioneta junto con dos acompañantes cuando un vehículo con personas armadas los interceptó y abrió fuego contra ellos.

Los disparos ocurrieron en la calle Constitución de la Sección Primera, movilizando a los cuerpos de emergencia al lugar. Sin embargo, solo pudieron certificar la muerte del occiso y trasladaron a los sobrevivientes.

Silviano L. fue internado en el Hospital General de Acatlán de Osorio, mientras que Kevin N. decidió acudir por su cuenta a un centro de salud.

Hasta el momento, no se tiene información sobre los agresores ni se ha revelado la identidad de la víctima, aunque su esposa acudió al lugar para identificarlo formalmente.

El caso está a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), que investiga para determinar la identidad de los responsables y el móvil del crimen.

