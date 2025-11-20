Conflictos Morena-PAN no afectarían armonía legislativa: Pável Gaspar

El presidente del Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, afirmó que los conflictos políticos entre Morena y PAN no desestabilizarán la armonía que existe entre las bancadas del Poder Legislativo.

En entrevista, el coordinador de la bancada de Morena aseguró que, pese a las rencillas que se generaron tras la manifestación de la “Generación Z”, hay buena relación entre las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios.

Apuntó que los legisladores morenistas seguirán respaldando las posturas del gobernador Alejandro Armenta, luego de que responsabilizara al Partido Acción Nacional (PAN) por infiltrar a personas violentas en la marcha del pasado sábado.

Sin embargo, indicó que los conflictos entre partidos políticos no empañarán el trabajo y la buena relación que existe al interior del Congreso.

Tal vez te interese: Acusan a exfuncionarios opositores de financiar marcha de la “generación Z” en Puebla

#Puebla 🗣️ El presidente del @CongresoPue, @SoyPavelGaspar, afirmó que los conflictos políticos entre Morena y la oposición no desestabilizarán el trabajo entre las bancadas del Poder Legislativo.



Afirmó que, pese a los conflictos que se generaron tras la manifestación de la… pic.twitter.com/6kACyXmlNe — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 20, 2025

Consideró que el debate y las diferencias son naturales en el ejercicio parlamentario, por lo que respetará las ideologías y expresiones de todas las bancadas.

En ese sentido, remarcó que de forma personal seguirá trabajando con los diputados de oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).

A la par, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política descartó que sea necesario firmar un pacto de civilidad.

“Si hablas del Congreso hay una gran armonía, somos una sola Legislatura y estamos trabajando en favor del bienestar social. Hay coordinación y amistad”, dijo.

Editor: Renato León

Te recomendamos: