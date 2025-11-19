Evalúan distribución de medicamentos en estados con IMSS-Bienestar

El gobernador Alejandro Armenta participó en la reunión que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo con mandatarios de estados incorporados al programa IMSS-Bienestar, en la que revisaron avances, desafíos y procesos de consolidación del nuevo sistema de salud.

Antes del encuentro, el mandatario poblano compartió un video en redes sociales en el que destacó que la salud es una prioridad para la presidenta.

Adelantó que pronto daría noticas importantes en materia de infraestructura y salud, además de otros proyectos educativos y de seguridad que su administración atiende todos los días.

#Puebla 📸 El gobernador Alejandro Armenta Mier indicó que en la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se realizó una evaluación sobre la distribución de medicamentos, en la que la delegación del IMSS-Bienestar en Puebla "llegó a un buen nivel".



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/HxQv5QmQqU — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 19, 2025

La reunión, en la que también participó la secretaria federal de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, duró poco más de dos horas.

En conferencia de prensa posterior, Alejandro Armenta detalló que se realizó una evaluación de la distribución de medicamentos a través de las “Rutas de la Salud”, donde Puebla alcanzó un “buen nivel de eficiencia”.

Indicó que, también se revisó la atención de afectaciones por las intensas lluvias registradas en octubre y la aplicación de seguros para la rehabilitación de centros de salud y escuelas.

Afirmó que en Puebla hay avances en la consolidación del modelo de salud IMSS-Bienestar, con el que la Federación tomó la administración de los servicios de salud del estado, lo cual dijo apoya la administración estatal.

En Palacio Nacional, nos reunimos con gobernadoras y gobernadores de entidades incorporadas a IMSS-Bienestar. Trabajamos para consolidar el derecho del pueblo a la salud de manera gratuita. pic.twitter.com/GHyYO3ggBT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 19, 2025

