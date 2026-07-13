Lupita Cuautle presenta la 25.ª Feria del Queso en Tonantzintla

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó la presentación de la 25.ª Feria del Queso en Santa María Tonanzintla, evento que tiene el propósito de impulsar la economía local, promover los productos elaborados por las familias de la comunidad y preservar una de las tradiciones más simbólicas del municipio.

Durante el acto, la edil expresó sentirse orgullosa de presenciar los 25 años de esta feria, una celebración que refleja el trabajo, la dedicación y el legado de las familias productoras. Asimismo, destacó que estas actividades fortalecen la identidad, generan oportunidades para las y los productores locales y consolidan a San Andrés Cholula como un destino insignia del turismo y la gastronomía a nivel estatal y nacional.

Por su parte, Eva María Toxqui Daniel, secretaria de Cultura y Turismo, informó que en esta edición participarán más de 25 productores de queso y derivados lácteos, quienes ofrecerán los artesanales quesos frescos, de molino, botaneros, crema, yogur, mantequilla y diversas variedades que se estarán exhibiendo durante los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto en la explanada de la presidencia de la junta auxiliar.

Se estima la asistencia de más de 12 mil visitantes durante los tres días, así como una derrama económica de más de tres millones de pesos. La feria contará con una amplia cartelera de conciertos, actividades culturales y artísticas, así como degustaciones gastronómicas, aptas para todas las familias visitantes.

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