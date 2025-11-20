Sin incidentes en desfile cívico-militar de la Revolución en Puebla

El gobernador Alejandro Armenta presenció el desfile cívico-militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana en compañía de su esposa Ceci Arellano y de mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, miembros del gabinete estatal y autoridades municipales. El recorrido avanzó por 2 kilómetros en el corazón de la capital poblana, desde la avenida Reforma hasta la 25 Oriente, con una duración aproximada de una hora.

El contingente lo integraron cerca de 3 mil 400 participantes del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, corporaciones estatales y municipales, así como 14 instituciones educativas, entre Centros Escolares, el Benemérito Instituto Normal del Estado, así como secundarias y algunas instituciones privadas.

Destacaron unidades blindadas, vehículos tácticos, agrupamientos montados, binomios canófilos, escoltas, bandas de guerra y el paso marcial del personal militar con uniformes de camuflaje, además de un carro alegórico de la Secretaría de Educación Pública.

Las corporaciones de seguridad exhibieron equipos de patrullaje, incluidas bicicletas, motos, vehículos tácticos tipo Black para zonas y situaciones de alto riesgo, unidades de bomberos, grupos de proximidad social y la Policía Estatal Forestal.

El coronel Mauricio Sánchez López, comandante de la columna del desfile, informó la participación de banderas nacionales, bandas de guerra y más de 900 elementos de seguridad pública y fuerzas armadas, sin registrar incidentes.

El acto reforzó el carácter cívico de la jornada y reiteró el valor histórico de la Revolución Mexicana como origen del Estado moderno y de la identidad nacional. Las autoridades subrayaron que esta conmemoración impulsa la unidad social y respalda la política estatal de seguridad. El desfile concluyó sin novedad y con muestras de entusiasmo y orgullo colectivo.

