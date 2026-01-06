Tres litigios por “obras fantasma” suman mil 100 mdp en Puebla

Tres de los 10 litigios que enfrenta el Gobierno de Puebla por contratos de “obras fantasma” ya cuentan con sentencias por mil 100 millones de pesos, reveló el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, quien adelantó que exhibirá a las empresas y funcionarios involucrados.

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier recibió más de 100 demandas derivadas de acuerdos que no se liquidaron a constructoras, que en algunos casos tienen más de 20 años de antigüedad.

De ese total, dijo que 10 son los más relevantes, ya que son litigios en los que se reclama un valor de 3 mil 500 millones de pesos, que tendría que erogar el Estado para finiquitar las supuestas deudas por contratos.

Comentó que recientemente tres litigios que corresponden al 2013, 2015 y 2023 ya fueron sentenciados y el Estado debe pagar mil 100 millones de pesos; no obstante, la Consejería Jurídica busca poder conciliar el pago de los intereses y llegar a un acuerdo que no impacte significativamente las finanzas de Puebla.

García Parra acusó que exfuncionarios y empresas formaban parte del modus operandi para avalar obras complementarias inexistentes y montos fuera del catálogo, que multiplicaron el monto que el Estado debe pagar en algunos casos.

Refirió que se trata de conductas de delincuencia organizada; por ello advirtió que están integrando expedientes para proceder penalmente contra quienes participaron en ellas para “robar al Estado“.

