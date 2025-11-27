Pedro Castillo es condenado a 11 años por intento de autogolpe en Perú

El Poder Judicial de Perú condenó al expresidente Pedro Castillo a más de 11 años de prisión por el intento de disolver el Congreso y promover un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022; la sentencia incluye inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El tribunal que conoció el caso determinó que Castillo cometió el delito de conspiración para la rebelión y le impuso una pena de 11 años, 5 meses y 15 días, tras un proceso con múltiples audiencias y pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa.

La resolución alcanzó también a varios exfuncionarios que participaron en el episodio; entre los condenados figuran la exprimera ministra Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta.

En el caso de Chávez se ordenó su captura tras encontrarse asilada en una embajada; el fallo cerró meses de investigación y audiencias que analizaron la coordinación detrás del autogolpe fallido.

Analistas y sectores institucionales interpretan el fallo como un mensaje para la protección del orden constitucional, mientras que simpatizantes de Castillo y algunos grupos críticos denunciaron motivaciones políticas en el proceso.

