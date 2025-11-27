Elpidio Díaz rechaza premiar a “juniors” con pista para arrancones

El presidente de la Comisión de Transportes y Movilidad del Congreso del Estado, Elpidio Díaz Escobar, rechazó la propuesta para construir una pista de cuarto de milla, al considerar que sería una forma de premiar a los “juniors” que participan en arrancones.

En entrevista este jueves, el diputado de Fuerza por México (FXM) se pronunció en contra de la propuesta realizada por el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, para que se destinen recursos públicos a la construcción de la pista.

Al respecto, señaló que son jóvenes con alto nivel adquisitivo quienes participan en los arrancones clandestinos sobre la Vía Atlixcáyotl, Periférico Ecológico y otras vialidades de la zona metropolitana, en automóviles deportivos.

Sin embargo, consideró que construir una pista no sería una iniciativa viable para inhibir las carreteras ilegales, sino que sería un premio para quienes las llevan a cabo.

En ese sentido, apuntó que si los “juniors” quieren exceder los límites de velocidad en sus automóviles, deberían construir sus pistas privadas, sin poner en riesgo la vida de los demás.

El legislador opinó que habilitar y cobrar por el uso del Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc para las carreras, es suficiente.

“No se debería invertir en eso (la pista), que la construyan quienes hacen los arrancones, si las vías son para todos, no para los juniors”, comentó.

Remarcó que actualmente existe temas más importantes para invertir presupuesto, por lo que pidió a las autoridades municipales reforzar los operativos.

