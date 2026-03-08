Primer grupo de peregrinos varados en Jerusalén regresa a México

La Arquidiócesis de Puebla informó que nueve peregrinos ya regresaron a México. / Foto: Redes.

El primer grupo de nueve de los 36 mexicanos que quedaron varados en Jerusalén, Israel, por el conflicto bélico ya regresó a México, informó la Arquidiócesis de Puebla, quien refirió que los otros peregrinos siguen en El Cairo, Egipto.

A través de un video, el padre Alfredo Rodríguez, párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, informó que un primer grupo de los mexicanos que realizaban una peregrinación a Tierra Santa regresó a México el pasado viernes 6 de marzo.

El sacerdote relató que los peregrinos vivieron tres días de angustia porque no sabían qué hacer y no se podía resolver inmediatamente el problema.

Por ello, resaltó que el retorno fue posible gracias al apoyo recibido por el gobernador Alejandro Armenta Mier y la pronta intervención de su administración, mientras el grupo permanecía en una situación complicada sin claridad sobre cómo resolver su traslado.

Agradeció el apoyo económico, fraterno y caritativo brindado para facilitar el regreso del grupo, pues fue clave para encontrar una solución ante la situación que enfrentaban los peregrinos.

“Consideramos muy valiosa su intervención y agradecemos el apoyo económico fraterno y caritativo que ha tenido el gobernador con nosotros”, indicó.

Refirió que otros peregrinos aún permanecen en tránsito y se prevé que puedan salir de El Cairo, Egipto, rumbo a Madrid, España, y posteriormente a México en los próximos días.

