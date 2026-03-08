FGE Puebla aprehende a presunto secuestrador en Hidalgo

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplió una orden de aprehensión contra José Arturo N., como probable responsable del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro agravado, hecho ocurrido en el municipio de Xicotepec.

De acuerdo con la investigación, el 2 de diciembre de 2013 la víctima conducía una camioneta marca Chevrolet y, al encontrarse frente a su domicilio, en la colonia San Isidro, fue privada de la libertad por un grupo de sujetos, quienes posteriormente exigieron a sus familiares la cantidad de un millón quinientos mil pesos a cambio de su liberación.

Al no obtener el pago, la víctima fue privada de la vida mediante traumatismo craneoencefálico y posteriormente inhumada de manera clandestina.

Derivado de los actos de investigación, el Juez de lo Penal de Xicotepec de Juárez libró la orden de aprehensión correspondiente. El 6 de marzo de 2026, agentes investigadores de la FGE, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, dieron cumplimiento al mandamiento judicial en la localidad Las Lajas, municipio de Santiago Tulantepec, en el estado de Hidalgo.

El imputado fue internado en el Centro de Reinserción Social de Xicotepec, Puebla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para determinar su situación jurídica.

