Rehabilitan el Paseo Bravo y calles aledañas para convivencia familiar

Los trabajos de rehabilitación en el Paseo Bravo y el acondicionamiento de la imagen urbana en las calles 11 Sur y 13 Sur tienen el objetivo de hacer de este espacio un lugar de convivencia familiar con una mejor movilidad, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier al realizar un recorrido de supervisión.

“Lo que buscamos es la reactivación económica y rescatar el origen del Paseo Bravo, con atracciones que cuiden el entorno y el medio ambiente, para que sea un espacio de convivencia familiar”, señaló el ejecutivo estatal.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, explicó que el espacio contará con áreas de juegos infantiles, juegos mecánicos y zonas para la práctica de ajedrez, por lo que se consolidará como un punto de encuentro de las familias y detonará la actividad económica en la zona.

Agregó que se rehabilitó la pintura de fachadas en una superficie aproximada de 5 mil 500 metros cuadrados en las calles 11 Sur y 13 Sur, así como en el área cercana al paradero de la Línea 2 de RUTA. También se colocará señalética vertical y horizontal en las calles aledañas y dentro del Paseo Bravo, con el fin de reforzar el ordenamiento vial y garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.

En un diálogo abierto con el gobernador Alejandro Armenta Mier, los trabajadores expresaron su satisfacción por formar parte de los trabajos de rehabilitación del Paseo Bravo y detallaron que se llevan a cabo obras en el kiosco y en el piso del parque, además de la renovación de luminarias que se encontraban en mal estado, como lo explicó la residente de obra, arquitecta Favia Andrea Reyes Álamo. Manifestaron que, una vez inaugurado el parque, invitarán a sus familias a visitarlo.

Te recomendamos: