Sentencian a responsable de lesiones calificadas en Teziutlán

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria contra Juan Carlos N., por su responsabilidad en el delito de lesiones calificadas en agravio de dos hombres, hechos ocurridos en el municipio de Teziutlán.

De acuerdo con la investigación, el 07 de junio de 2020, el hoy sentenciado disparó con un arma de fuego hechiza contra una de las víctimas, provocándole una herida por proyectil en el hombro izquierdo.

En otro hecho, el 04 de junio de 2022, el responsable agredió a otra víctima con una navaja metálica, provocándole seis heridas cortantes en el rostro.

Con base en los testimonios de los agredidos, testigos, agentes aprehensores y peritos, la autoridad judicial acreditó la responsabilidad del acusado y emitió fallo condenatorio, imponiéndole 10 años 8 meses de prisión, multa de 73 UMA, pago de reparación del daño moral equivalente a 200 UMA para cada víctima, reparación del daño material para ejecución, así como amonestación y suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Te recomendamos: