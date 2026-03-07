Huehues recorrerán 31 colonias de Puebla este domingo

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través de la Secretaría General de Gobierno, informa que este 08 de marzo se llevarán a cabo presentaciones de agrupaciones de huehues o danzantes en 31 colonias de la capital poblana, como parte de una manifestación cultural y tradicional que forma parte de la identidad de la ciudad.

Las colonias participantes se encuentran detalladas en la siguiente lista, donde también se señalan los puntos aproximados en los que se desarrollarán estas presentaciones, con la finalidad de brindar información clara a la ciudadanía y permitir una mejor planeación de sus desplazamientos:

10 De Mayo

20 De Noviembre

8 De Diciembre

Amalucan

Azteca

Barrio De Analco

Barrio El Alto

Bosques De Manzanilla

Bosques De San Sebastián

Bosques De Santa Anita

Humboldt

Joaquín Colombres

La Libertad

La Margarita

Loma Linda

Manuel Rivera Anaya

Miguel Hidalgo

Parque De Los Remedios

San Antonio Abad

San Baltazar Campeche

San Diego Manzanilla

Calle Defensores De La Repúbli

Colombres

Fuentes De Aparicio

Galaxia Bosques De Amalucan

Héroes 5 De Mayo

San Jerónimo Caleras

San José Los Cerritos

Santa Bárbara

Xonaca

Xonacatepec

En este sentido, la dependencia exhorta a la población a tomar previsiones en sus tiempos de traslado y considerar vías alternas, ya que en algunos puntos podrían registrarse cierres parciales a la circulación durante el desarrollo de las actividades. Estas medidas buscan favorecer el orden, la seguridad y una convivencia respetuosa durante la realización de esta jornada cultural.

