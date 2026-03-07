Huehues recorrerán 31 colonias de Puebla este domingo

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través de la Secretaría General de Gobierno, informa que este 08 de marzo se llevarán a cabo presentaciones de agrupaciones de huehues o danzantes en 31 colonias de la capital poblana, como parte de una manifestación cultural y tradicional que forma parte de la identidad de la ciudad.
Las colonias participantes se encuentran detalladas en la siguiente lista, donde también se señalan los puntos aproximados en los que se desarrollarán estas presentaciones, con la finalidad de brindar información clara a la ciudadanía y permitir una mejor planeación de sus desplazamientos:
- 10 De Mayo
- 20 De Noviembre
- 8 De Diciembre
- Amalucan
- Azteca
- Barrio De Analco
- Barrio El Alto
- Bosques De Manzanilla
- Bosques De San Sebastián
- Bosques De Santa Anita
- Humboldt
- Joaquín Colombres
- La Libertad
- La Margarita
- Loma Linda
- Manuel Rivera Anaya
- Miguel Hidalgo
- Parque De Los Remedios
- San Antonio Abad
- San Baltazar Campeche
- San Diego Manzanilla
- Calle Defensores De La Repúbli
- Colombres
- Fuentes De Aparicio
- Galaxia Bosques De Amalucan
- Héroes 5 De Mayo
- San Jerónimo Caleras
- San José Los Cerritos
- Santa Bárbara
- Xonaca
- Xonacatepec
En este sentido, la dependencia exhorta a la población a tomar previsiones en sus tiempos de traslado y considerar vías alternas, ya que en algunos puntos podrían registrarse cierres parciales a la circulación durante el desarrollo de las actividades. Estas medidas buscan favorecer el orden, la seguridad y una convivencia respetuosa durante la realización de esta jornada cultural.