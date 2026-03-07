Realizan jornada de limpieza y mantenimiento en el Bulevar Carmelitas

El Gobierno de la Ciudad, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia y la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, ejecutó una intervención integral en el Bulevar Carmelitas, como parte de las acciones permanentes para mejorar el entorno urbano y garantizar espacios públicos dignos, seguros y funcionales.

Durante esta jornada, se realizaron labores intensivas de limpieza y mantenimiento que abarcaron banquetas, ciclovía y camellones a lo largo de más de 12 kilómetros, equivalente a más de 50 m² de superficie, con la finalidad de recuperar la imagen urbana de esta importante vialidad, así como fortalecer las condiciones de movilidad para peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad e Infraestructura realizó labores de mantenimiento a la infraestructura ciclista, por medio de la instalación de confiadores y remarcaje del espacio asignado a la ciclovía.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el alcalde Pepe Chedraui, la cual está orientada a mantener los espacios públicos en óptimas condiciones, priorizando el bienestar de las y los poblanos, así como el cuidado del entorno urbano.

