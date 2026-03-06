Profepa descarta contaminación por relleno sanitario de Chiltepeque

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que, tras la inspección realizada en febrero al relleno sanitario de Chiltepeque, no encontró la existencia de descargas o derrames que afecten los cuerpos de agua en las comunidades de Santo Tomás Chautla o San Francisco Totimehuacan.

A través de un comunicado, la Profepa señaló que llevó a cabo un sobrevuelo con un dron en el que no detectaron desbordamiento del sistema de captación de lixiviados ni del drenaje pluvial.

Asimismo, acudieron a un cuerpo de agua sin encontrar indicios de contaminación atribuidos al relleno sanitario, pues el olor percibido en la zona es del proceso natural de descomposición de residuos sólidos urbanos en este tipo de instalaciones.

“Este relleno sanitario cuenta con cinco piletas de lixiviados en operación; todas tienen geomembrana y dique perimetral de contención, de acuerdo con lo observado por inspectores de la Procuraduría”, determinó la Profepa.

La instancia federal resaltó que desde octubre de 2022 lleva a cabo visitas de inspección y hasta enero de 2025 sin detectar incumplimientos a la normativa ambiental aplicable, por lo que no se han registrado sanciones.

La Profepa apuntó que ha realizado recorridos con personas de la comunidad sin constatar lo denunciado de posibles lixiviados derramados.

No obstante, advirtió que continuará con las verificaciones en condiciones climáticas distintas para constatar si se presentan o no los escurrimientos que señalan inconformes con el relleno.

Además, aclaró que no hay pendiente de ningún dictamen al gobierno municipal o estatal, por lo que la visita del 3 de febrero fue para atender las denuncias de las comunidades.

El 2 de febrero un grupo de inconformes bloqueó los accesos al relleno sanitario al acusar que era un foco de infección y señalar que provocaba daños a la salud.

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, acusó a consejeros del Partido Acción Nacional (PAN) de azuzar las protestas con habitantes de las comunidades cercanas.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier informó que junto al edil tenían un proyecto para disminuir la contaminación por escurrimiento de lixiviados en la presa Manuel Ávila Camacho.

‼️Respecto al relleno sanitario de #Puebla, conocido como #Chiltepeque, la Profepa informa que desde 2022 ha realizado recorridos y visitas de inspección. En la más reciente, realizada a principios de febrero en atención a denuncias ciudadanas, no se observó evidencia de… pic.twitter.com/vSJPHWGp1d — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) March 5, 2026

