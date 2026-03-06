Puebla licita 47.3 mdp en monederos para trabajadores de Salud

El Gobierno de Puebla destinará 47 millones 304 mil pesos para la adquisición de monederos electrónicos destinados a la compra de vestuario, calzado y prendas de protección para trabajadores de los Servicios de Salud del Estado.

De acuerdo con la licitación pública emitida por la administración estatal, el proveedor deberá entregar 7 mil 884 monederos electrónicos, cada uno con un monto de 6 mil pesos, los cuales serán distribuidos a personal de la dependencia como parte de sus prestaciones laborales.

La licitación establece que el proveedor tendrá que entregar los monederos en sobres individuales cerrados y sin saldo inicial, ya que la dispersión de los recursos se realizará posteriormente por instrucción del área de nóminas de la Secretaría de Salud.

Los monederos deberán contar con chip, impresión termograbada, número de identificación, vigencia mínima de un año y aceptación de redes de pago como Visa o Mastercard.

Te puede interesar: Inicia rehabilitación de casonas en el Centro Histórico de Puebla

Además de incluir aplicación móvil para consulta de saldo y movimientos, así como sistemas de seguridad con doble factor de autenticación mediante NIP.

Asimismo, el proveedor deberá garantizar amplia cobertura para su uso en establecimientos dedicados a la venta de ropa, calzado y equipo de protección, así como cumplir con normas de seguridad de la información y protección de datos personales.

La entrega de los monederos se realizará en las instalaciones de la dependencia estatal y el servicio deberá comenzar al día hábil siguiente de la formalización del contrato, con un plazo máximo de 30 días hábiles para completar la entrega.

Editor: César A. García

Te recomendamos: