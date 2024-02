No moví un dedo para que Pepe Chedraui fuera candidato: Sergio Salomón

No moví un dedo para que José Chedraui Budib ganara la encuesta de Morena para buscar la alcaldía de Puebla, aseguró el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien reconoció la capacidad política del empresario.



En conferencia de prensa, el mandatario indicó que mantiene amistad con “Pepe” Chedraui, pero sostuvo que ello no significa que haya intervenido en el partido a favor de él.



Señaló que la encuesta de Morena para elegir a su candidato a la presidencia municipal de Puebla “fue muy cerrada”, pero a pesar de ello se respetaron los resultados que dieron el triunfo a “Pepe” Chedraui, ya que las reglas fueron claras y se inscribieron todos los que quisieron participar.



“Mi respeto para que todos los que participaron, tampoco fue fácil la definición porque fue muy cerrado, pero ahí está una muestra clara de cómo se respetan las encuestas en el partido Morena”, enfatizó.



Al tiempo reiteró que él no interfirió en el proceso, pues –dijo—que eso sería una ofensa a la capacidad personal y política del ahora virtual candidato de Morena.



“Les puedo decir mirándolos a los ojos y sin ningún problema que no moví un dedo para que se generara otro tipo de condiciones, lo que sí es que en Morena hay una muestra más que se respetan las encuestas”, declaró.



Esto luego de los señalamientos en contra de Céspedes Peregrina por favorecer la candidatura de “Pepe” Chedraui, por parte de otros aspirantes a dicho cargo.



Sin embargo, el mandatario señaló que sus relaciones de amistad son ajenas al servicio público o a su actividad política, incluso refirió que cuenta con amistades de diferentes ideologías políticas, entre ellos Eduardo Rivera Pérez, candidato del PAN al gobierno del estado, así como los dirigentes de partidos de oposición en el estado.

Pide a oposición postular perfiles dignos

Respecto a la postulación de Inés Saturnino López Ponce como candidato a la presidencia municipal de Tecamachalco, por el partido Pacto Social de Integración (PSI), pese a que es acusado de ejercer violencia política de género, el mandatario advirtió que el pueblo es sabio y tiene memoria.



Indicó que podrán participar en la contienda quienes no estén inhabilitados y lo tengan permitido por Ley, pero insistió en que los ciudadanos deben valorar en su momento quién es la persona más adecuada para representarlos.



En ese sentido, reiteró su llamado a los diferentes partidos en la entidad a asumir la responsabilidad de designar a candidatos dignos para encabezar el destino de los diferentes municipios.

