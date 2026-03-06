Fuerte granizada colapsa techo de primaria en Lafragua

Una intensa granizada sorprendió la tarde del jueves a habitantes del municipio de Lafragua, Puebla, provocando daños en una escuela primaria de la comunidad de Vista Hermosa, donde colapsó la estructura metálica que cubría la cancha de usos múltiples. Además, se reportaron afectaciones en algunas parcelas sembradas de la región.

La tormenta con lluvia y granizo se registró entre las 16:00 y 17:30 horas, lo que tomó por sorpresa a los pobladores. De acuerdo con vecinos del lugar, la acumulación de hielo provocó la caída de la techumbre de la cancha en la Escuela Primaria Adolfo Ruiz Cortines.

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para atender el reporte y evaluar los daños. A través de redes sociales, habitantes de la zona compartieron imágenes que muestran la estructura metálica completamente vencida. Incluso, un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar quedó atrapado bajo la techumbre.

Hasta el momento, las autoridades informaron que únicamente se registraron daños materiales.

El Ayuntamiento de Lafragua indicó que, tras la tormenta, personal de emergencia realizó un recorrido para verificar las afectaciones y levantar el reporte correspondiente. Asimismo, el área fue acordonada de manera preventiva para evitar riesgos a la población.

La granizada también afectó a municipios cercanos como Chilchotla, Guadalupe Victoria y Chichiquila, donde varias carreteras y calles quedaron cubiertas de blanco debido a la acumulación de granizo.

