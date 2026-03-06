Instalan proyecto de lombricomposta en el Parque Laguna de Chapulco

El Gobierno de la Ciudad puso en marcha el proyecto integral de lombricomposta en el Parque Laguna de Chapulco, iniciativa orientada a fortalecer el manejo sostenible de residuos orgánicos y contribuir a la regeneración de suelos.

Como parte de los avances, se realizó la siembra de lombriz roja californiana, especie reconocida por su alta capacidad de adaptación al clima local y su eficiencia en la producción de composta orgánica de alta calidad.

El proyecto, desarrollado durante varios meses de planeación y preparación técnica, contempla la instalación de camas de cultivo de 2 metros de ancho por 6 metros de largo, con una capacidad estimada de producción de hasta 8 toneladas de composta, que será destinada al mejoramiento de áreas verdes y espacios públicos.

La materia orgánica utilizada proviene de residuos recolectados en distintos puntos de la ciudad, incluidos contenedores de basura cercanos a la zona de Chapulco, como parte de una estrategia integral de aprovechamiento responsable y economía circular.

El secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera, destacó que “este proyecto refleja el compromiso de la administración municipal con soluciones ambientales innovadoras, que permiten transformar residuos en recursos y fortalecer la cultura de sustentabilidad en la ciudad”.

