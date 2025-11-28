Xel Hernández promueve reforma para endurecer penas por abuso sexual

Con el propósito de avanzar en la homologación del delito de abuso sexual en el país y fortalecer los derechos de las mujeres, la diputada Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para que las víctimas cuenten con un marco legal que facilite la denuncia, brinde acompañamiento especializado y asegure que las sanciones impuestas sean proporcionales y eficaces para prevenir la reincidencia y proteger a la sociedad.

Esta reforma actualiza el tipo penal, amplía los supuestos de abuso, elimina ambigüedades, establece agravantes más severas e incorpora medidas reeducativas obligatorias, porque “no basta con castigar, también se debe transformar”, afirmó la legisladora.

Asimismo, señaló que con esta iniciativa “se pretende cerrar filas contra el acoso, contra el abuso y contra toda forma de violencia sexual en la entidad. El compromiso es claro y urgente: presentar reformas de fondo, reformas que dejen de normalizar el abuso, que dejen de minimizarlo y que dejen de justificarlo, porque Puebla no será tierra de silencios, será tierra de garantías”.

La propuesta legislativa, que busca reformar los artículos 260, 261, 262 y 263 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

