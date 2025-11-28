Congreso de Puebla entrega la Medalla al Mérito Docente Juan C. Bonilla

El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Educación de la LXII Legislatura, entregó la Medalla al Mérito Docente Juan C. Bonilla a ocho maestras y maestros, con la finalidad de reconocer su trayectoria, calidad educativa y el impacto social en sus comunidades.

Durante esta ceremonia, el diputado Pavel Gaspar Ramírez señaló que la Medalla al Mérito Docente Juan C. Bonilla es un homenaje a la labor comprobada y ardua de las y los docentes poblanos, “y un acto de justicia, gratitud y memoria”.

Asimismo, destacó que, más allá de la enseñanza en las aulas, las y los maestros juegan un papel fundamental en la construcción de la paz y del tejido social, elementos esenciales para hacer comunidad, afirmó el legislador.

Por su parte, la diputada Floricel González Méndez, presidenta de la Comisión de Educación, subrayó la importancia del trabajo docente como base de la educación, al reconocer su esfuerzo, vocación, preparación y el impacto social que transforma vidas, familias y comunidades.

“El Congreso del Estado reafirma el compromiso de continuar con el trabajo para la construcción de un marco legislativo que dignifique y proteja la labor docente”.

De esta manera, la Medalla Juan C. Bonilla fue entregada a: Educación Inicial – María del Socorro Serafín Sánchez

Educación Preescolar – Mirelly Sosa Posadas

Educación Primaria – Carlos Basilio Hernández Bermejo

Educación Secundaria – Nayeli Belén Hernández Terán

Educación Media Superior – Miguel Bello Pérez

Educación Especial – Cinthia Araceli Juárez Mendoza

Educación Física – Concepción Martínez Hernández

Educación Indígena – Micaela Jiménez Solís

Al hacer uso de la palabra, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, consideró que la entrega de esta presea representa un acto simbólico de reconocimiento a las y los docentes por años de entrega, disciplina, liderazgo y profundo compromiso social

A nombre de las personas galardonadas, la maestra Cinthia Araceli Juárez Mendoza dirigió unas palabras de agradecimiento.

Este evento también fue presidido por el diputado Elías Lozada Ortega, presidente de la Mesa Directiva; así como por las diputadas integrantes de la Comisión de Educación: Angélica Patricia Alvarado Juárez, Araceli Celestino Rosas, Ana Laura Gómez Ramírez y María Soledad Amieva Zamora, además de legisladoras y legisladores del Congreso del Estado.

